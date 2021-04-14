В Томске директор предприятия получил приговор за контрабанду лесоматериалов

Томич-бизнесмен стал контрабандистом, переправляя через таможенную границу лес и пиломатериалы. Фото: сайт управления на транспорте МВД России по СФО

Сайт управления на транспорте МВД России по СФО разместил на своей странице свежую информацию о работе своих структурных подразделений. В частности, сообщается о том, что начальник отдела полковник полиции Игорь Борхолеев на пресс-конференции рассказал о результатах работы Томского линейного отдела (ЛО) МВД России по пресечению и раскрытию преступлений, в том числе в сфере транспортного и лесопромышленного комплексов.

В качестве примера руководитель привел недавний случай. В ходе предварительного следствия сотрудники Томского ЛО МВД России установили, что 30-летний директор деревообрабатывающего предприятия организовал незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС крупной партии стратегически важных ресурсов – лесоматериалов хвойных пород стоимостью более 800 тысяч рублей.

Отмечается, что для получения нелегального дохода предприниматель в 2019 году приобрел продукцию лесной промышленности по цене ниже среднерыночной, при этом не оформив надлежащим образом сделку купли-продажи. Это исключало возможность законного экспорта древесины из России. Тем не менее, в Томскую таможню были направлены фиктивные документы о месте производства товара, о породах и объеме лесоматериала для оформления разрешения на выпуск товара.

Сайт сообщает, что в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Томского линейного отдела МВД России, управления ФСБ России по Томской области и Томской таможни контрабанда стратегически важных ресурсов товара была пресечена.

Суд признал 30-летнего жителя Томской области виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Контрабанда стратегически важных ресурсов). Осужденному назначено условное наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком три года. Задержанный и изъятый правоохранителями лесоматериал конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.