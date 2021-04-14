Томская больница скорой медицинской помощи вернулась к приему пациентов по профилю

На сегодняшний день, в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с Covid -19 и пневмонией составляет 904 койки, свободных из них 245. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 14 апреля, томская больница скорой медицинской помощи (БСМП) вернулась к работе по профилю «травматология и нейрохирургия», возобновила плановую и экстренную медпомощь по «скорой», а также по самообращению жителей Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, что больница скорой помощи была перепрофилирована в ковидарий 12 октября 2020 года. Здесь было развернуто 180 коек, включая 40 реанимационных, для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. В работе было задействовано боле 500 сотрудников и за весь период медики приняли 2 008 пациентов.

Ранее прекратили работу в формате ковидных госпиталей и вернулись к основной работе в Томске медико-санитарная часть (МСЧ) "Строитель", больница № 2, ЛОР-отделение горбольницы № 3, роддом № 4 и другие медучреждения.

На сегодняшний день, в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с Covid -19 и пневмонией составляет 904 койки, свободных из них 245. Действующими респираторными госпиталями остаются медсанчасть № 2, Томская районная больница, госпиталь на базе ОКБ. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.

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