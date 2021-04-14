За три месяца 2021 года в Томской области родились около 2 500 малышей

Больше всего новорожденных приняли врачи Областного перинатального центра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые три месяца 2021 года в Томской области на свет появились 2 488 малышей: 1 307 мальчиков и 1 181 девочка. В самом областном центре родились 2 086 детей, сообщил департамент здравоохранения в своем telegram-канале.

По словам главного акушера-гинеколога облздрава Татьяны Чернобай, больше всего новорожденных приняли врачи Областного перинатального центра: 1 062 малыша, там же родились 25 двоен. 13 новорожденных приняли в респираторном госпитале МСЧ № 2.

Среди районов количеством новорожденных отличились Стрежевой и Колпашево, в местных больницах приняли 69 и 62 ребенка соответственно.

А самый крупный малыш появился на свет в томском роддоме № 4. Мальчик весом 5 370 грамм и ростом 56 см. Юный томский богатырь стал третьим ребенком в семье.

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