15 апреля около шести тысяч выпускников Томской области напишут итоговое сочинение

Утверждены пять открытых направлений для тем итогового сочинения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже завтра, 15 апреля, более 5 600 выпускников школ Томской области напишут итоговое сочинение, еще 254 - изложение. Результаты работ станут допуском к сдаче ЕГЭ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба обладминистрации.

Для написания работы выпускникам в этом учебном году будет предложено пять направлений: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой» и «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». Но конкретные темы для школ нашего региона будут известны лишь за 15 минут до начала экзамена.

Уточняется, что сочинение будет оцениваться на «зачет/незачет». Успешное его написание станет допуском к государственной итоговой аттестации, а также может учитываться и при поступлении в вузы.

Результаты можно будет узнать не позднее 29 апреля через личные кабинеты на сайте Центра мониторинга и оценки качества образования, а также в своих школах.

Заменить сочинение на изложение разрешается ученикам с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто сдает экзамен в исправительных учреждениях.

Учащиеся, которые получат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам смогут написать сочинение (изложение) в дополнительные сроки – 5 и 19 мая 2021 года.

Напомним, что проведение итогового сочинения для выпускников 11 классов должно было состояться 2 декабря 2020, но его перенесли в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.