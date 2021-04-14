Около школы №46 в Томске установят знаки остановки транспорта

Знаки остановки общественного транспорта появятся около томской школы №46.

Томские власти установят недостающие дорожные знаки около школы №46. Также сейчас обсуждается вопрос по обустройству остановок и заездных карманов в этом месте, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– По обращению томичей городской департамент дорожной деятельности и благоустройства в течение месяца установит недостающие дорожные знаки, обозначающие места остановки общественного транспорта на пересечении улиц Демьяна Бедного и Баумана, где находится школа № 46, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с началом сезона ремонта места остановок будут обозначены линиями горизонтальной разметки. Также власти прорабатывают вопрос по установке остановочных площадок и заездных карманов около школы №46.