В Томской области усилят подготовку к половодью

Отдельное внимание будет уделено отдаленным населенным пунктам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Органы местного самоуправления Томской области и оперативные службы усилят подготовку к паводку. Особое внимание уделят малым рекам и жителям отдаленных населенных пунктов – глава региона поручил дополнительно оценить степень защищенности этих мест от подтопления, а также проверить готовность пунктов временного размещения, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Сезонные переливы дорог, как в первую, так и во вторую волну половодья могут затронуть почти тысячу человек, проживающих в 29-ти селах и деревнях. Знаю, что все необходимые запасы продуктов, медикаментов и топлива там созданы заранее. Но также у людей должна оставаться возможность и транспортного сообщения – либо по воде, либо по воздуху, – отметил Сергей Жвачкин.

Напомним, что согласно плану подготовки региона к весеннему паводку, в Томской области подготовлены вертолетные площадки на случай экстренной эвакуации людей. Также созданы дополнительные пункты мониторинга, завершены проверки дамб.

Кроме того, в регионе сформирована группировка сил на случай ЧС: более шести тысяч человек и 1 300 единиц техники.