Томичей приглашают на общегородской субботник 17 апреля

Томичи по традиции очистят город от накопившего мусора, а также подготовят дворы к летнему сезону. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 апреля в Томске пройдет общегородской субботник, участие в котором примут жители многоквартирных домов, активисты ТОСов, школьники, студенты и трудовые коллективы. Присоединиться к уборке может любой желающий, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– В субботу, 17 апреля, Томск выходит на субботник. Приглашаю всех горожан принять в нем активное участие, ведь чистота начинается с каждого из нас! – приводятся в сообщении слова и.о. мэра города Михаила Ратнера.

Отмечается, что в ходе субботника томичи смогут разрыхлить снег, убрать мусор, подрезать деревья и кустарники около своих домов. Сотрудники предприятий наведут порядок возле зданий, а школы, вузы и ссузы будут работать на площадках корпусов и общежитий.

Узнать всю информацию о субботнике томичи могут на сайте мэрии или в отделах благоустройства по телефонам: 51-71-40 и 51-17-39 (Ленинский район), 56-40-64 и 56-33-64 (Кировский район), 54-46-75 (Советский район), 90-24-72 и 90-24-34 (Октябрьский район). Специалисты также расскажут, где установлены бункеры и контейнеры для сбора мусора. Получить инвентарь можно в своей управляющей компании или ТСЖ.