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Общество14 апреля 2021 6:24

Томичам на заметку: изымать домашних животных за долги запретят по новому закону

Исключением станут случаи, когда хозяева на них зарабатывают
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Изъятие домашнего питомца может стать болезненным событием для самого должника и членов его семьи.

Изъятие домашнего питомца может стать болезненным событием для самого должника и членов его семьи.

Фото: Олег Укладов

Государственная Дума России во вторник, 13 апреля, приняла в третьем чтении закон, который запретит изымать домашних животных за долги. Об этом сообщается на официальном сайте duma.gov.ru.

Уточняется, что изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс РФ. Принятый закон запрещает изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных.

В настоящее время в этой статье содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. В него входят племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица и пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Закон дополняет этот перечень указанием на домашних животных – кошек, собак и других, – которые не используются в предпринимательской деятельности (то есть хозяева на них не зарабатывают).

– Изъятие домашнего питомца – очень болезненное событие. Поэтому поправки позволят предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное, – в частности, говорится в сообщении. По статистике, приведенной депутатами, 83% граждан считают домашних животным членами своей семьи.

Отметим, что принятым в 2018 году Федеральным законом об ответственном обращении с животными устанавливается, что они не являются «вещами», а способны испытывать эмоции, в том числе боль и страдания.