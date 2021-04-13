В Томске суд наказал женщину, которая продавала в магазине-баре алкоголь подросткам

Суд в Томске наказал продавщицу-нарушительницу правил торговли

Сайт прокуратуры Томской области рассказал о завершении судебного процесса в областном центре. Октябрьский районный суд города признал продавщицу магазина-бара виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 1511 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Оказалось, что она не раз допускала нарушения правил торговли. Следствием установлено, что будучи привлеченной в августе 2020 года к административной ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему лицу, в январе 2021 года обвиняемая вновь продала алкогольный напиток лицу, не достигшему 18-летнего возраста.

Отмечается, что в судебном заседании подсудимая вину в содеянном признала в полном объеме. Суд назначил виновной наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% ее заработка. Приговор в законную силу не вступил.