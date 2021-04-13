В Томской области новые автомобили пришли на помощь сельской медицине

Автопарк сельской медицины в Томской области постоянно обновляется

В Томской области продолжается оснащение необходимым оборудованием и транспортом учреждений медицины. Как сообщает портал администрации региона, новые автомобили поступили в районные больницы. Так, два легковых автомобиля «Нива» уже доставлены в Кривошеинскую и Томскую райбольницы. На закупку нового автотранспорта направлено 1,86 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области. Новые автомобили будут использоваться для выездов медработников к сельским жителям этих районов, а также для перевозки биоматериалов на исследования и доставки лекарств пациентам. Отмечается, что до конца 2021 года в регион поступят еще 16 новых легковых машин.

Пресс-служба администрации региона информирует, что с января текущего года в районные медорганизации поступило 11 автомобилей: девять легковых автомобилей УАЗ «Патриот» в больницы Кожевниковского, Колпашевского, Томского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Парабельского, Тегульдетского и Чаинского районов и две «Нивы» в Кривошеинский и Томский район.

Отмечается, что программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на 2021-2025 годы. В рамках программы осуществляется строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов здравоохранения, приобретение медицинского оборудования и автотранспорта.