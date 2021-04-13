В томском вузе идет запись на 37 программ по бесплатному переобучению населения

ТГУ продолжает переобучение всех желающих новым профессиям. Фото: сайт ТГУ

Пресс-служба Томского государственного университета сообщает о том, что вуз начал запись в качестве федерального оператора проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Университет ведет набор на 37 собственных программ, доступных для граждан всей России. В списке такие направления, как бухгалтер субъекта малого бизнеса, проектировщик развивающей образовательной среды и программ дополнительного образования, программист 1С, data-аналитик и другие. Обучение ведется в смешанном формате, за счет государства, по итогам выдается удостоверение или диплом (в зависимости от программы). Также ТГУ как оператор предлагает запись более чем на 1000 образовательных программ от 84 вузов России. Регистрация ведется на сайте https://employ.tgu-dpo.ru/.

Отмечается, что записаться на обучение могут люди, ищущие работу; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или неработающие женщины с детьми-дошкольниками; люди предпенсионного возраста и 50+.

Томский госуниверситет имеет огромный опыт по проведению программ переобучения с акцентом на потребности региона. Так, в 2020 году по запросу томского IT-сообщества был запущен курс повышения квалификации по специальности «Project manager в IT», где обучились более 60 человек. Сейчас на эту программу также ведется набор, он расширен до 100+ человек.

В начале 2021 года в Томском госуниверситете стартовала пилотная программа для подготовки бизнесменов и самозанятых «Предпринимательство: от идеи до старта». Она создана совместно с томским Центром занятости населения и представителями бизнес-сообщества. О бизнес-проектах, которые защищали томичи, окончившие эту программу, можно почитать здесь.