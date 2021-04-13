На радость горожанам: этой весной в Томске подрядчики проведут масштабный ямочный ремонт дорог

Каждую весну в Томске асфальт на дорогах покрывается ямами. Фото: сайт мэрии Томска

Томские водители постоянно жалуются в соцсетях на состояние проезжей части после долгой зимы, на ямы и выбоины. И вот хорошая для всех горожан новость. Сайт мэрии Томска сообщает, что в конце апреле и мае в областном центре подрядчики будут проводить ямочный ремонт, устраняя дефекты на дорогах. Отмечается, что именно с третьей декады апреля начнет работу местный асфальтовый завод.

Сейчас специалисты городского департамента дорожной деятельности и благоустройства завершают инспектирование магистралей областного центра, выявляя возникшие после зимы дефекты. Отдельное внимание уделяют улицам, отремонтированным более пяти лет назад и на которые уже не распространяются гарантийные обязательства.

Как информирует пресс-служба мэрии, обо всем этом рассказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус. Он курирует в администрации Томска вопросы дорожного ремонта. Руководитель отметил, что с помощью всесезонных смесей в этом году в Томске уже частично проведен ремонт отдельных участков дорог по ул. Ижевской, Транспортной, п. Нарановича, 2-ой Усть-Киргизки, Енисейской, Герцена, на Транспортном кольце и др. – всего около 250 «квадратов». Основной объем работы будет выполнен после того, как начнет действовать асфальтовый завод. Часть работы выполнят бригады «ТомскСАХ» в рамках муниципального задания. Выполнить ремонт можно будет только с применением «горячего» асфальта, чтобы продлить срок эксплуатации проезжей части. Он также добавил, что в конце апреля - начале мая будут проверены улицы, отремонтированные по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которые еще действуют гарантийные обязательства подрядчиков.

Сайт мэрии напоминает, что в 2020 году ямочный ремонт дорог был проведен на площади в 13 тыс. кв. метров.