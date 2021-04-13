Коронавирус в Томске: +27 новых случаев заражения

В России за сутки коронавирусом заболели 8 173 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 13 апреля, в Томской области выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 711 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 43 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 724 человека.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 25% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,97.

За последние сутки в стране выявлено 8 173 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 338 пациентов скончались, 9 611 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 657 883 человека, 103 601 скончался, 4 281 776 выздоровели.