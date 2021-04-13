Томским ветеранам выплатят по шесть тысяч рублей ко Дню Победы

Сейчас в Томске проживают 85 участников войны и 1 564 труженика тыла. Фото: Михаил ПАТЛИС

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Томске, получат по шесть тысяч рублей в качестве подарка к 9 мая. Участникам, инвалидам войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей начали выплачивать средства со вчерашнего дня, 12 апреля. Об этом говорится на сайте городской мэрии.

– Наш святой долг сделать так, чтобы непосредственные участники тех далеких событий получили от томичей реальную поддержку. И наша задача - дойти до каждого ныне живущего участника войны, труженика тыла, жителя и защитника блокадного Ленинграда, до всех тех, чье детство пришлось на годы войны, – отметил исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.

Уточняется, что денежные выплаты будут выделены из средств благотворительного фонда «Победа», пожертвования на него поступают от неравнодушных томичей. Сейчас там накоплено уже больше 2,5 млн рублей – об этом «КП-Томск» писала ранее.

Добавим, что на сегодняшний день в Томске проживают 85 участников войны, 32 жителя блокадного Ленинграда, 32 бывших узника концлагерей и 1 564 труженика тыла.