В Томской области зафиксированы самые низкие цены на санатории среди сибирских регионов

За отдых в санаториях Томской области можно отдать намного меньше средств – средняя цена за сутки составляет 2 390 рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В этом году в Центральной России и Поволжье отдых в санаториях обойдется в два раза дешевле, чем на курортах Черного моря. Портал Санатории-России.рф составил рейтинг регионов с наиболее доступными ценами. Томская область вошла в топ-20, а также заняла первое место среди субъектов СФО.

По данным исследования, в нашем регионе средняя стоимость отдыха в санатории составляет 2 390 рублей в сутки – это самая низкая цена среди сибирских регионов. Для сравнения: 2 550 рублей санатории стоят в Кемеровской области, а самые дорогие цены зафиксированы в Республике Алтай – 4 460 рублей в сутки.

Среди других регионов России самая дешевая стоимость отдыха в Курской области – там за сутки придется отдать всего 1 850 рублей. На популярных черноморских курортах цены намного выше: дешевле всего отдых обойдется в санаториях Коктебеля в Крыму (3 160 рублей), самые высокие цены зафиксированы в Ялте (4 850 рублей).