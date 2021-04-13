11-летняя девочка пострадала в ДТП с опрокидыванием КамАЗа в Томске

По предварительной информации, водитель грузовика выбрал не соответствующую погодным условиям скорость движения. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Вчера, 12 апреля, в 16:20 на ул. Причальной в Томске произошло ДТП с КамАЗом и легковым автомобилем. Водитель лесовоза допустил опрокидывание полуприцепа, после чего он столкнулся с легковушкой. В результате пострадала 11-летняя девочка-пассажир автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель КамАЗа ехал на высокой скорости. Полуприцеп опрокинулся и совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai Solaris.

– В результате дорожно-транспортного происшествия 11-летняя девочка-пассажир, находившаяся в легковом автомобиле, с травмами доставлена в больницу. Благодаря тому, что ребенок был пристегнут ремнем безопасности, удалось избежать тяжких последствий, – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит очевидцев данного ДТП обратиться по адресу: Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, или позвонить по телефону 8 (3822) 795-327.