Томичи взяли «золото» и «серебро» на чемпионате России по керлингу

Мужская команда по итогам соревнований стала пятикратным чемпионом России. Фото: пресс-служба обладминистрации.

Чемпионат России по керлингу (спорт глухих) проходил в Ижевске. Мужская сборная Томской области заняла первое место, женская команда – второе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

– По итогам соревнований мужская сборная Томской области завоевала первое место и стала пятикратным обладателем титула Чемпиона России. В команде выступили спортсмены Томской областной школы олимпийского резерва: Андрей Анищенко, Владимир Ульянов, Олег Хорошков, Роман Серебренников и Виталий Дубицкий, – говорится в сообщении.

Добавляется, что женская команда заняла второе место. В ее состав вошли воспитанницы спортшколы олимпийского резерва Светлана Орлова, Анна Серебренникова, Валентина Сайнакова, Марина Трусова и Анастасия Борисова.

Отмечается также, что спортсмены тренируются по руководством Константина Шерстобитова.

Всего на чемпионат приехали участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Томской, Челябинской, Новосибирской, Калининградской областей, а также из Республики Удмуртия и Красноярского края.