СК проверяет информацию о незаконном участке мэра Колпашева Томской области

Следователи два года назад уже проводили проверку, тогда уголовное дело не было возбуждено.

Следственный комитет Томской области проверяет размещенную в СМИ информацию о возможном нарушении правил землепользования. Ранее появились данные, что мэр г. Колпашево построил себе дом на территории расформированной воинской части. Оттуда раньше проводилась телеметрия полета Юрия Гагарина.

По данным СК, в 2019 году по этому факту уже проводилась проверка, тогда уголовное дело не возбудили.

– С учетом озвученных в СМИ сведений законность и обоснованность принятого решения будет в кратчайшие сроки проверена в порядке ведомственного контроля, – также сказано в сообщении следственного комитета.