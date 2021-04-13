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Общество13 апреля 2021 8:11

СК проверяет информацию о незаконном участке мэра Колпашева Томской области

Ранее в СМИ появились данные о присвоении земли на расформированной воинской части
Ксения ГОРЮНОВА
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Следователи два года назад уже проводили проверку, тогда уголовное дело не было возбуждено.

Следователи два года назад уже проводили проверку, тогда уголовное дело не было возбуждено.

Следственный комитет Томской области проверяет размещенную в СМИ информацию о возможном нарушении правил землепользования. Ранее появились данные, что мэр г. Колпашево построил себе дом на территории расформированной воинской части. Оттуда раньше проводилась телеметрия полета Юрия Гагарина.

По данным СК, в 2019 году по этому факту уже проводилась проверка, тогда уголовное дело не возбудили.

– С учетом озвученных в СМИ сведений законность и обоснованность принятого решения будет в кратчайшие сроки проверена в порядке ведомственного контроля, – также сказано в сообщении следственного комитета.