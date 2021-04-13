Томские пожарные эвакуировали двух жителей дома из-за возгорания электрощитка

В электрощитке обгорели провода, предохранители и автоматы; причина пожара еще не установлена.

Сегодня ночью, 13 апреля, в 0:18 по томскому времени в МЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Бела Куна, 6. Горел электрощиток, из-за этого в подъезде произошло задымление; пожарным пришлось эвакуировать двух жителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

– На момент прибытия первого подразделения в 3 подъезде было задымление, горел электрощиток на лестничной клетке 4 этажа. Пожарные с верхних этажей по лестничным маршам эвакуировали 2 человек, – говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано за две минуты, задействованы три единицы техники и 10 человек.

В результате происшествия никто не пострадал. В электрощитке обгорели провода, предохранители, автоматы на площади 0,5 кв. м. Причина пожара устанавливается.