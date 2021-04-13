Пьяный томич убил брата в ходе семейных разборок

В ходе семейного конфликта между двумя братьями вспыхнула ссора, из-за которой один, схватив нож, ударил другого. Пострадавший умер, не дождавшись приезда медиков. Фото: Иван ВИСЛОВ

Прокуратура Томска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в преступлении по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

- По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего из-за семейных разногласий конфликта нанес своему брату 1 удар ножом в область бедра. От полученного ранения и кровопотери потерпевший скончался на месте, - пояснили в ведомстве.

Эксперты уточнили, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска.

Добавим, максимальное наказание по ч.4 ст.111 УК РФ – лишение свободы на срок до пятнадцати лет.