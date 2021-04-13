Из временного в постоянные: Вадим Алиев возглавил Томское антимонопольное управление

До назначения в Томск Вадим Алиев занимал должность замруководителя Башкортостанского УФАС России. В его послужном списке - работа в трех территориальных органах Федеральной антимонопольной службы с 2014 года.

Вчера, 12 апреля, Вадим Алиев был назначен руководителем управления федеральной антимонопольной службы по Томской области, сообщила пресс-служба УФАС. В ноябре 2020 года он начал свою деятельность в регионе в должности заместителя начальника организации.

- С 11 марта 2021 года на Алиева было возложено временное исполнение обязанностей руководителя Томского УФАС в связи с тем, что прежний руководитель управления Владимир Шевченко покинул свой пост по достижении 65 лет – максимального возраста пребывания на государственной гражданской службе, - пояснили в ведомстве.

В региональном УФАС уточнили: до назначения в Томск Вадим Алиев работал в должности заместителя руководителя Башкортостанского УФАС России. В его послужном списке - работа в трех территориальных органах Федеральной антимонопольной службы с 2014 года. В тот же период он окончил Уральский федеральный университет им. Б. Ельцина по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2018-м - Уральский государственный юридический университет по направлению «Юриспруденция».

Добавим, в 2016, 2018-м годах за заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства Алиев был награжден Благодарностью Федеральной антимонопольной службы, в 2020 году – медалью ФАС России «30 лет антимонопольным органам».