Погода в Томске 13 апреля 2021: тепло, осадков не ожидается

Сейчас за окном +2 градуса, солнечно. Воздух прохладный, учтите это, собираясь сейчас выйти из дома. Днем потеплеет. Одевайтесь по погоде, будьте здоровы, все у вас сложится хорошо.

Сегодня в областном центре гидрометеорологи прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем составит +8, +10 °С. Утром на дорогах будет гололедица.

В регионе также ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем +6, +11 °С. Утром на дорогах гололедица.