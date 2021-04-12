В Томске на участке ул. Сибирской почти на неделю будет ограничено движение транспорта

Скоро в Томске начнутся масштабные работы на водоводе города. Фото: сайт мэрии Томска

Как сообщает сайт мэрии Томска, в связи с проведением специалистами ООО «Томскводоканал» работ по перекладке аварийного участка водопровода Ду300мм на всю ширину проезжей части ул. Сибирской с выходом на прилегающую придомовую территорию, с 00.00 20 апреля до 23.59 26 апреля по ул. Сибирской на участке от пер. Архангельского до ул. Сибирской, 33а будет ограничено движение транспорта.

Пресс-служба отмечает, что основной поток транспорта с ул. Сибирской будет перенаправлен на ул. Никитина, пр. Фрунзе и другие улицы. На время действия ограничения будут скорректированы схемы движения общественного транспорта – автобусов, курсирующих по маршрутам №№ 13/14 и 37. Так, автобусы маршрута №№ 13/14 от ул. Красноармейской по направлению к пр. Фрунзе будут следовать следующим образом: ул. Алтайская – ул. Тверская – ул. Никитина – ул. Киевская – пр. Фрунзе и далее по маршруту. В направлении от пр. Фрунзе к ул. Красноармейской автобусы будут ездить по схеме: пр. Фрунзе – ул. Красноармейская и далее по маршруту.

Для подъезда к своим домам жители могут воспользоваться дублирующим проездом, расположенным параллельно ул. Сибирской, в соответствии с временной схемой организации движения по этому участку. Схема измененных маршрутов доступна на сайте муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок по ссылке. Контроль за соблюдением водителями требований установленных дорожных знаков будет осуществляться сотрудниками УГИБДД УМВД России по Томской области. Томичей просят заранее выбирать маршруты движения.