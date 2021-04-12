Подростки из Томской области завоевали медали первенства СФО по боксу среди юношей

Юные боксеры из Томской области взяли "серебро" и "бронзу" первенства Сибири Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает портал администрации Томской области, в регионе завершилось первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. За медали боролись 196 юных спортсменов, бои прошли в 16 весовых категориях.

Как отмечает пресс-служба администрации региона, томским боксерам удалось завоевать на первенстве две награды. Ярослав Андриянов вышел в финал и занял второе место в весовой категории 70 кг. Спортсмен тренируется под руководством Сергея Белебезьева.

Бронзовым призером в весовой категории 46 кг стал северчанин Георгий Успенский. Тренер боксера – Клим Гаптрофеков.

– Проведение такого мероприятия для нас очень полезно, это и обмен опытом с другими регионами, и позиционирование Томской области как сильного региона в части развития бокса, – отметил председатель областной федерации бокса Максим Лучшев.