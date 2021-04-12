В Томске судят женщину, которая одного мужчину избила сковородкой, а другого зарезала ножом

Женщины порой являются настоящим "сильным полом", в их руках опасны и сковородка и кухонный нож

Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, в областном центре ведомством утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимой 54-летней жительницы города. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в январе 2021 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за намерения бывшего сожителя забрать имущество из квартиры обвиняемой, нанесла ему не менее 5 ударов металлической сковородой в область головы и лица, чем причинила легкий вред здоровью.

Спустя непродолжительный промежуток времени обвиняемая, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла не менее 5 ударов ножом в область груди и шеи своему знакомому, который не хотел покидать ее квартиру. После нанесения травм обвиняемая переместила потерпевшего на улицу и оставила лежать у входа в квартиру. От полученных ранений потерпевший скончался.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска.