Жители Томской области занимали в микрофинансовых организациях в среднем до 12 тыс. рублей

Брать микрозаймы можно только на короткий срок – в месяц переплата составит уже 30%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2020 году микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные на территории Томской области, выдали гражданам более 27 тыс. микрозаймов на сумму около 319 млн руб. Это меньше на 11% по количеству и на 21% по объему, чем в 2019-м, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России. Средняя сумма займа составила 11,7 тыс. руб.

Чаще всего МФО в регионе выдавали клиентам так называемые займы до зарплаты на срок до одного месяца и на сумму до 30 тыс. руб. Количество подобных микрозаймов достигло двух третей от общего числа заключенных договоров.

Само обращение в МФО должно начинаться с проверки выбранной компании в государственном реестре. Это поможет избежать встречи с «черными кредиторами» и другими мошенниками, подчеркнула управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко:

– Граждане должны четко понимать три главных момента – для чего берут заем, к кому обращаются за деньгами и смогут ли вовремя и в полном объеме рассчитаться. Хотя микрозаем выдается на короткий срок и ограничен ежедневной процентной ставкой в размере 1%, учитывайте, что в месяц переплата уже составит 30%. Таким инструментом можно пользоваться, если деньги нужны на несколько дней.

По словам эксперта, в тех случаях, когда долг вернуть не получается, закон защищает заемщика. Для займов сроком до года начисленные проценты, штрафы, пени, неустойки, дополнительные платежи не смогут превысить более чем в полтора раза сумму основного долга.

Всего в реестре МФО в Томской области на начало 2021 года значилось 24 организации. Жители региона могли пользоваться услугами заемщиков, зарегистрированных и за пределами области, а также с помощью онлайн-каналов.