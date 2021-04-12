Сотрудники колонии в Томске предотвратили незаконную доставку осужденным 17 телефонов

Переправка мобильных телефонов в колонии и СИЗО региона давно стала для некоторых граждан настоящим бизнесом. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Оперативные сотрудники ИК-4 УФСИН России по Томской области задержали ранее судимого безработного 37-летнего томича, который за денежное вознаграждение пытался перебросить на режимную территорию 17 сотовых телефонов, 7 сим-карт, 6 аккумуляторов, 6 зарядных устройств и 4 гарнитуры.

Запрещенные предметы, тщательно упакованные в полиэтилен, предназначались осужденным, отбывающим наказание в колонии строго режима.

Сотрудники учреждения направят материалы проведенной проверки в Мировой суд. В действиях томича есть признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.12 КоАП РФ. Меру наказания определит суд.

Упорный нарушитель уже дважды в этом году безуспешно пытался перебросить на режимную территорию запрещенные предметы.

В учреждениях УФСИН проводится постоянная работа по пресечению попыток доставки запрещенных предметов. В 2020 году сотрудники следственных изоляторов и исправительных колоний изъяли 163 мобильных телефона. Все правонарушители привлечены к административной ответственности.