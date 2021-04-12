12 апреля у томских мусульман начинается священный месяц Рамадан

От поста освобождаются те, кто не имеет возможности его соблюдать: пожилые люди или мусульмане, имеющие хронические заболевания. Но тогда мусульманин должен за каждый день поста накормить неимущего или оказать помощь нуждающемуся.

12 апреля, с заходом солнца, у томских мусульман начинается священный месяц Рамадан. В течение 30 дней правоверные мусульмане будут отказываться от пищи и питья с рассвета до заката.

В 2021 году пост Рамадана начнется 13 апреля с первыми лучами солнца, а закончится 12 мая.

Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Он является самым важным и почетным для мусульман. В течение 30 дней соблюдается строгий пост («ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.

Смыслом воздержания и поста вообще является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов. Пост для мусульман это, в первую очередь, возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности.

Каждый день положены две трапезы: ифтар и сухур. Ифтар – ежедневное разговение, прием пищи после заката. Его проводят в кругу семьи, также принято приглашать друзей и знакомых. Сухур – трапеза перед наступлением утренней молитвы.

Во время Рамадана мусульмане более ответственно относятся к чтению молитв, читают Коран, совершают добрые дела, раздают добровольную (садака) и обязательную (закят) милостыни.