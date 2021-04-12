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Общество12 апреля 2021 12:01

12 апреля у томских мусульман начинается священный месяц Рамадан

В течение 30 дней соблюдается строгий пост, который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток
Анна Гассельбах
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От поста освобождаются те, кто не имеет возможности его соблюдать: пожилые люди или мусульмане, имеющие хронические заболевания. Но тогда мусульманин должен за каждый день поста накормить неимущего или оказать помощь нуждающемуся.

От поста освобождаются те, кто не имеет возможности его соблюдать: пожилые люди или мусульмане, имеющие хронические заболевания. Но тогда мусульманин должен за каждый день поста накормить неимущего или оказать помощь нуждающемуся.

12 апреля, с заходом солнца, у томских мусульман начинается священный месяц Рамадан. В течение 30 дней правоверные мусульмане будут отказываться от пищи и питья с рассвета до заката.

В 2021 году пост Рамадана начнется 13 апреля с первыми лучами солнца, а закончится 12 мая.

Рамадан - девятый месяц мусульманского календаря. Он является самым важным и почетным для мусульман. В течение 30 дней соблюдается строгий пост («ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.

Смыслом воздержания и поста вообще является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов. Пост для мусульман это, в первую очередь, возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности.

Каждый день положены две трапезы: ифтар и сухур. Ифтар – ежедневное разговение, прием пищи после заката. Его проводят в кругу семьи, также принято приглашать друзей и знакомых. Сухур – трапеза перед наступлением утренней молитвы.

Во время Рамадана мусульмане более ответственно относятся к чтению молитв, читают Коран, совершают добрые дела, раздают добровольную (садака) и обязательную (закят) милостыни.