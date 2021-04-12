27 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 12 апреля, 27 жителей Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 681 человека. Такую информацию предоставил оперштаб региона.

Также выявлено еще 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, сейчас в регионе 31 684 подтвержденных случаев.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 26,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

За последние сутки в стране выявлено 8 320 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 277 пациентов скончались, 6 656 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 649 710 человек, 103 263 скончались, 4 272 165 выздоровели.