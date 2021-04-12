Томские следователи возбудили еще 3 уголовных дела по факту гибели ребенка

Тело 15-летнего подростка было найдено в декабре 2020 года в Тунгусовском детском доме-интернате Томской области. Сейчас расследуются три уголовных дела по факту смерти ребенка.

Еще три уголовных дела по различным статьям возбуждены после смерти воспитанника Тунгусовского детского дома-интерната, сообщила пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Напомним, в декабре 2020 года в доме-интернате было обнаружено тело 15-летнего подростка, правоохранители возбудили уголовное дело. Следственными органами в настоящее время расследуются уголовные дела, возбужденные по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В региональном СУ СК добавили, что в суд направлены материалы дела с постановлением о применении к одному из воспитанников интерната принудительных мер медицинского характера. Также возбуждено уголовное дело в отношении младшей медсестры учреждения по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».