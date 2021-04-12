В Томскую область поступило еще 7 200 доз вакцины от коронавируса

Из числа тех, кому поставлена прививка от коронавирусной инфекции, более 22 000 человек относятся к возрасту 60+. Вакцинированы свыше 70% жителей домов-интернатов для престарелых.

Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились уже 48 883 жителей Томской области, вторым - 34 284 человека. В Томске вакцину поставили 27 521 человек, из них 19 903 завершили иммунизацию, в Северске привились 4 826 человек (2 678 – проставили оба компонента вакцины). Об этом сообщили в облздраве.

По словам начальника областного департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, на прошлой неделе в регион поступило еще 7 200 доз вакцины, которые распределены в медицинские организации Томска и районов области.

- Таким образом, за весь период прививочной кампании в регион поступило 67 592 дозы вакцины, из которых 8 380 доз – в Северск, - уточнил он. - Из числа тех, кому поставлена прививка от коронавирусной инфекции, более 22 000 человек относятся к возрасту 60+. Вакцинированы свыше 70% жителей домов-интернатов для престарелых.

«Пожилые люди – самая уязвимая категория жителей региона. Мы стараемся как можно больше сейчас привить людей из числа тех, кто достиг возраста 60 лет. Активно работаем с этой категорией людей и через поликлиники, и в стационарных социальных учреждениях», – подчеркнул глава облздрава, отметив, что пенсионеры легко переносят вакцину.

Кроме того, проводится вакцинация в трудовых коллективах – по графику на крупные предприятия региона выезжают мобильные бригады медиков. Так, Дмитриев отметил, что прививки уже поставили сотрудники таких крупных предприятий как «ТомскНИПИнефть», «СИБУР», «Горсети», «Сибкабель», МФЦ.