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Общество12 апреля 2021 10:11

Томичам будут доступны еще 6 новых суперсервисов на портале госуслуг

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Новые суперсервисы на портале госуслуг помогут людям, не выходя из дома, получить необходимую информацию, подать заявление на предоставление различного рода услуг.

Новые суперсервисы на портале госуслуг помогут людям, не выходя из дома, получить необходимую информацию, подать заявление на предоставление различного рода услуг.

Правительство РФ планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Новые суперсервисы - "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн".

Добавляется, что по итогам 2020 года на портале госуслуг реализованы 7 суперсервисов. Например, это "Поступление в вуз онлайн". Уточняется, что в его рамках с начала летней кампании будут доступны 113 высших учебных заведений, тогда как в 2020 году их было 54.

Суперсервис "Социальная поддержка онлайн" позволяет информировать о доступных мерах соцподдержки (с согласия гражданина), "Цифровое исполнительное производство" - ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов. Также на портале госуслуг доступны "Трудовые отношения онлайн", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн - помощь при инвалидности", уточняет ТАСС.