Клещевой энцефалит: жителям Томска и области рекомендуют активную защиту

Прививочная кампания по иммунизации против клещевого энцефалита продолжается. За последнюю неделю прививки получили 2 322 человека, в том числе 1 075 детей.

Региональное управление Роспотребнадзора проинформировало о начале сезона клещевых инфекций в связи с первым случаем присасывания клеща, который был зафиксирован 1 апреля 2021 года.

- Обращаем внимание: территория Томской области - природный очаг клещевых инфекций, поэтому риск обнаружить на себе кровососущих высок. Эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) до сих пор остается специфическая профилактика – вакцинация, - отметили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что прививочная кампания по иммунизации против клещевого энцефалита продолжается. За последнюю неделю прививки получили 2 322 человека, в том числе 1 075 детей. Всего вакцинацией от КВЭ в текущем эпидсезоне охвачено 12626 человек, из них 5790 детей.

- Призываем томичей и жителей области во время пребывания на дачных участках, в лесных массивах соблюдать все необходимые меры профилактики: использовать средства защиты (специальные костюмы либо одежду светлых тонов, закрывающую тело и препятствующую проникновению клещей, репелленты, активные в отношении клещей в соответствии с инструкцией), проводить само- и взаимоосмотры каждые 15 минут, выбирать для стоянок участки земли, свободные от травы и сухостоя, - напомнили в Роспотребнадзоре.