Томичам о космосе: отрасль на пороге важных изменений

Сегодня - 60 лет с момента исторически важного полета первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина в космическое пространство. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил российских космонавтов с этим событием и рассказал о будущем отрасли.

Сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем начала космической эры поздравил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и сообщил, что Россия находится на пороге важных изменений в космической отрасли. Видеообращение Рогозина распространила 12 апреля пресс-служба госкорпорации. Так, он отметил, что в День космонавтики отрасль не только вспоминает прошлое, но и нацелена на будущее и стоит на пороге важнейших изменений. Об этом сообщает ИА REGNUM

Глава госкорпорации заявил, что космическую отрасль в России ожидает переход на новую ракетно-космическую технику, начало лунных исследований, сначала с помощью автоматических станций, а затем экипажами космонавтов. «По словам Рогозина, «открываются колоссальные возможности для международного сотрудничества, с Россией сейчас хотят дружить и работать многие», - говорится в сообщении.

Кроме того, Рогозин выразил уверенность, что российская космическая отрасль способна решить все задачи, поставленные перед ней президентом и народом. Глава Роскосмоса поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем космической эры и напомнил: полет Юрия Гагарина в космос состоялся, несмотря на колоссальные потери во время Великой Отечественной войны. Это, по мнению Рогозина, говорит о том, что далеко не все определяют обстоятельства, многое зависит от людей, их воли и нацеленности на достижение результатов.