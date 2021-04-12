Первый в России вузовский центр обучения экологов открылся в Томском политехе

В новом центре будут готовить новых специалистов и повышать квалификацию уже действующим экологам. Фото: пресс-служба ТПУ.

Центр обучения по экологии открылся в Инженерной школе природных ресурсов ТПУ – он стал первым на территории России. Будущие экологи будут изучать процессы охраны окружающей среды на базе «1С». Компания уже закупила в университет всю технику, сообщает пресс-служба вуза.

– Программный продукт, с которым учатся работать студенты в новом центре, позволяет упростить ежедневную работу экологов на предприятиях: вносить данные мониторингов, получать автоматизированные отчеты, следить за соблюдением законодательства. То есть делать в автоматическом режиме те операции, которые раньше выполнялись вручную, – сказал на открытии директор компании «1С-Корпоративные системы управления» Леонид Бродский.

Проректор ТПУ по технологическому развитию и предпринимательству Артем Боев отметил, что из нового центра будут выпускаться специалисты, готовые к работе на предприятиях. Планируется, что в этом месте также будут проходить программы повышения квалификации.