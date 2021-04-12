Самовольный мост через р. Ушайку в районе томского поселка Заварзино будет перекрыт

Мост находится в неудовлетворительном состоянии, для жителей есть более безопасный путь.

Движение через самовольно установленный мост на р. Ушайке в пос. Заварзино по ул. Облепиховая будет перекрыто. Сегодня спецтехника установит бетонные блоки и знаки, запрещающие движение транспорта и пешеходов. Для жителей есть более безопасный путь через мост на ул. Мостовой, сообщает пресс-служба городской мэрии.

– Мост на ул. Облепиховая является самовольно установленным сооружением и находится в неудовлетворительном состоянии. Для жителей в Заварзино есть безопасный и общедоступный мост через реку Ушайка в районе ул. Мостовая, – приводятся в сообщении слова заммэра по благоустройству Вячеслава Черноуса.

Уточняется, что жители ул. Облепиховая могут пройти к своим домам по ул. Вишневская и Березовая.