Два человека были спасены из горящей квартиры в Томске

Пожар ликвидировали 35 человек и 10 единиц техники; в результате выгорели три балкона, также от огня пострадали две квартиры. Фото: Сергей ГАПОН

Сообщение о возгорании на ул. Дзержинского, 56, в Томске поступило в МЧС в 23:37. Сгорели три балкона, двух человек спасли пожарные, еще 30 жителей многоэтажного кирпичного дома эвакуировались самостоятельно. Пострадавшие после осмотра врачей отправлены домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что горели два балкона на 8 и 9 этажах, огонь перекинулся выше – на балкон последнего этажа и надстроенный козырек. В подъезде было сильное задымление. 30 человек эвакуировались сами, спасатели проверяли наличие людей в квартирах.

– В это время на телефон «101» поступил звонок: мужчина сообщил, что в его квартире на 9 этаже плотное задымление, горит балкон, и он с родственницей, которой более 80 лет, уже не может покинуть квартиру через дверь. По инструкции диспетчера пожарно-спасательной службы люди укрылись на втором балконе, закрыв за собой дверь. Тем не менее, дым быстро стал наполнять и его, – говорится в сообщении.

Пожарным пришлось вскрыть дверь квартиры и эвакуировать ее жителей. Мужчина 1957 года рождения получил отравление продуктами горения. Еще одна девушка 1998 года рождения также надышалась угарным газом. После осмотра в больнице оба были отпущены домой.

– В результате пожара выгорели три балкона, от огня пострадали две квартиры на 8 и 9 этажах. Над балконом 10 этажа обгорела деревянная обрешетка козырька. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, – дополняется в сообщении МЧС.

Пожар был потушен в два часа ночи, в его ликвидации участвовали 35 человек и 10 единиц техники. Уточняется, что припаркованные возле дома автомобили мешали работе пожарной техники. Причина возгорания устанавливается.