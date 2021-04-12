МЧС разъяснило томским дачникам новые правила пожарной безопасности

Использовать открытый огонь, готовить еду на мангале и жечь мусор на участках можно с соблюдением безопасной дистанции от построек, сухостоя и леса. Фото: пресс-служба МЧС России по Томской области.

Томским садоводам и дачникам теперь можно использовать открытый огонь только на расстоянии от построек и леса, а готовить пищу, разводить костры и жечь мусор – в специальных местах. МЧС России по региону разъясняет томичам нововведения в правилах пожарной безопасности.

– В частности, собственники земельных участков обязаны своевременно убирать на них мусор и сухостой, а также окашивать их. На территориях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что полного запрета на использование открытого огня нет, но жечь траву и мусор можно только на специальных площадках. Открытый огонь должен располагаться минимум за 50 метров от построек, 100 метров от хвойного леса и молодняка и 30 метров от лиственного леса.

– При использовании открытого огня в металлической бочке расстояния могут быть сокращены вдвое. В таком случае у бочки должна быть крышка, а поблизости должны находиться первичные средства пожаротушения. Оставлять без присмотра огонь нельзя, – также уточняют в пресс-службе МЧС.

Кроме того, территория вокруг открытого огня должна быть очищена от горючих материалов. Что касается использования мангалов, то их нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от построек.

МЧС напоминает: нарушение этих правил наказывается штрафом до пяти тысяч рублей, а во время действия особого противопожарного режима его размер увеличивается.