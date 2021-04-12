«Томь» в Калининграде обыграла «Балтику» с минимальным счетом

«Томь» увозит из Калининграда важные три очка. Фото: Ксения Высотина

В воскресенье, 11 апреля, в Калининграде состоялся матч 36-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Балтикой». Гости из Томска одержали победу с минимальным счетом – 0:1.

На 42-й минуте встречи Максим Дмитриев переправил мяч в ворота с подачи Никиты Кривцова. «Балтика» так и не сумела ничем ответить, и гол томичей оказался единственным во встрече. «Томь» увозит из Калининграда важные три очка.

Следующую игру «Томь» проведет на домашнем стадионе 17 апреля, соперником будет ФК «Велес».