Погода в Томске 12 апреля: до +13°С и без осадков

Если в Томске осадков не ожидается, то по региону они возможны в виде мокрого снега и дождя.

Сегодня, 12 апреля, в Томске и области ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14-15 м/с.

Температура воздуха в областном центре днем составит +11…+13°С.

В Томской области синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, по крайнему югу без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до +8…+13°С, в некоторых районах возможно понижение до +3°С.