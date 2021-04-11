С января бензин на заправках в Томской области подорожал больше, чем за весь 2020 год

По данным Росстата, в среднем по стране топливо на АЗС в марте подорожало больше, чем за весь 2020 год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила своим региональным управлениям усилить контроль над ростом цен на топливо на АЗС. Автозаправочные станции должны будут представить обоснование увеличения стоимости бензина и «дизеля», сообщает ТАСС.

По данным Томскстата, в марте 2021-го бензин автомобильный марки АИ-92 на заправках региона стоил в среднем 42,90 руб. за литр. Индекс потребительских цен составил 101,4%, с начала года – 104,5%. Бензин марки АИ-95 стоил 45,23 руб. (с ростом цен, соответственно, 101,2% и 103,5%). Литр бензин марки АИ-98 и выше продавался за 49,67 руб. (индекс составил 100% за год и 101,3% – с января).

Средние потребительские цены на дизельное топливо в марте составили 51,23 руб. за литр; индекс за год – 100,3%, с начала 2021-го – 101%. Газовое моторное топливо стоило 28,34 руб. (рост 114% и 125% соответственно).

Как следует из информации Росстата, в среднем по стране бензин на АЗС с начала 2021 года подорожал на 3,2%. При этом за весь 2020-й индекс цен составил 2,4% (для бензина марки АИ-92) и 2,6% (для марки АИ-95). Цены на дизельное топливо в марте поднялись на 1,6%, тогда как за весь 2020 год – на 1,9%.

В пресс-службе ФАС России пояснили, что основанием для решения об усилении мониторинга послужило недобросовестное поведение участников рынка в отдельных регионах.

Напомним, в начале марта ФАС и Минэнерго разработали меры, призванные стабилизировать ситуацию на рынке моторного топлива. Так, был утвержден совместный приказ, который повысил минимальный порог предложения основных видов топлива, включая бензин и сжиженные углеводородные газы, на биржевых торгах. Кроме того, правительство скорректировало механизм демпфера, который заработает в обновленном виде с 1 мая 2021 года.