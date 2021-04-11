38 томичей выздоровели от коронавируса за минувшие сутки

В России за сутки выявлено 8 702 новых случая заражения коронавирусом, 7 230 человек выздоровели. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 11 апреля, 38 жителей Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 654 человек. Такую информацию предоставил оперштаб региона.

Также выявлено еще 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, сейчас в регионе 31 661 подтвержденный случай.

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 25,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,89.

За последние сутки в стране выявлено 8 702 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 337 пациентов скончались, 7 230 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 641 390 человек, 102 986 скончались, 4 265 509 выздоровели.