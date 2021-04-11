Житель Томской области охотился на косуль, которые внесены в Красную книгу

По информации полиции, мужчина пристрелил животных, но туши вывезти не успел. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Двух убитых сибирских косуль нашли недалеко от с. Мало-Жирово Асиновского района. Животные внесены в Красную книгу, охота на них запрещена. Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался местный житель, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– По предварительным данным, подозреваемый произвел отстрел диких животных, занесенных в Красную книгу Томской области, охота на которых полностью запрещена, однако туши вывезти не успел, – говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный мужчина 1990-го года рождения причинил ущерб в 480 тысяч рублей. Сейчас местный житель Асиновского района находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело за незаконную охоту (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Максимальное наказание за это нарушение – лишение свободы до пяти лет.