СК проверит информацию о жестоком обращении с детьми в Томской области

По результатам проверки будет понятно, какие последствия ждут семью дальше.

Следственный комитет РФ по Томской области проверит информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с детьми в приемной семье Кожевниковского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Следователи Шегарского межрайонного следственного отдела проводят по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении.

Добавим, что ранее в соцсетях появилась информация, что несовершеннолетние дети подвергаются издевательствам в приемной семье уже несколько лет.