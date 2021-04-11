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Происшествия11 апреля 2021 8:07

СК проверит информацию о жестоком обращении с детьми в Томской области

Ранее видео об этом распространилось в соцсетях
Ксения ГОРЮНОВА
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По результатам проверки будет понятно, какие последствия ждут семью дальше.

По результатам проверки будет понятно, какие последствия ждут семью дальше.

Следственный комитет РФ по Томской области проверит информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с детьми в приемной семье Кожевниковского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Следователи Шегарского межрайонного следственного отдела проводят по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении.

Добавим, что ранее в соцсетях появилась информация, что несовершеннолетние дети подвергаются издевательствам в приемной семье уже несколько лет.

Криминал