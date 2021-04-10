Коронавирус унес жизни еще троих жителей Томской области

За последние сутки в стране выявлено 8 704 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 10 апреля, стало известно о смерти еще троих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в среду на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 372 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, ишемия головного мозга, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом., – рассказали в оперштабе.

Также сегодня выявлено еще 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 31 636 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 38 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 616 человек

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 23,2% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93.

За последние сутки в стране выявлено 8 704 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 402 пациента скончались, 9 579 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 632 688 человек, 102 649 скончались, 4 258 279 выздоровели.