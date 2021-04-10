Эксперты: с начала 2021 года в Томске произошло впечатляющее удешевление на рынке аренды

Последствия ограничений, связанных с пандемией, продолжают влиять на рынок аренды. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», подведя итоги I квартала 2021 года по 70 городам с населением более 300 тыс. человек.

По данным Mirkvartir.ru, впечатляющее удешевление произошло в Томске. Здесь стоимость аренды «однушек» снизилась на 3,5%, «двушек» – на 10,1% и «трешек» – на 11,3%. В среднем месячная плата за квартиру составила, соответственно, 12 531 руб., 16 635 руб. и 20 871 руб.

Из сибирских столиц снижение стоимости аренды по всем трем позициям отмечается в Красноярске и Новосибирске. По другим городам ставки снизились в Чите, Грозном, Чебоксарах и Вологде.

В Москве аренда квартир с одной и двумя комнатами незначительно подорожала – на 2,2% и 1,4% соответственно, при этом «трешки» подешевели на 5,4%. В Санкт-Петербурге стоимость найма продолжила падать по всем трем типам квартир: –0,1%, –4,1% и –11,2%.

Увереннее всего арендодатели чувствуют себя в Махачкале, где «однушки» прибавили за квартал 8,8%, «двушки» – 2,5%, «трешки» – 5,8%. Также аренда заметно подорожала в Тюмени, Брянске, Калининграде и Пензе.

В целом по всем исследованным городам однокомнатные квартиры за I квартал подорожали на 4,4% и сейчас стоят в среднем 14 тыс. руб. в месяц. Двухкомнатные подешевели на 1% и сдаются за 18 тыс. руб.; трехкомнатные упали в цене на 5,9% – до 22,6 тыс. руб.

– Огромное количество людей продолжают работать удаленно, что позволяет им находить более экономичные варианты проживания в съемном жилье или вовсе отказаться от него, вернувшись на жительство в родные места. Это приводит к сокращению спроса, особенно на сравнительно дорогие квартиры, – отмечают эксперты портала «Мир квартир». – Как видим, от последствий пандемии больше всего пострадали многокомнатные квартиры. Что понятно, ведь они востребованы гораздо меньше, чем экономичные «однушки».