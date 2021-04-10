Более 800 детей получили путевки на дополнительные места в детские сады Томска

Восемь путевок выдано детям-инвалидам и детям, у которых один из родителей инвалид. Фото: Мария ЛЕНЦ

Согласованы списки детей, которые смогут пойти в детские сады города Томска уже в текущем учебном году. Как сообщает мэрия, дополнительный набор проходил на освободившиеся и дополнительные места.

Накануне, были согласованы списки для доукомплектования дошкольных учреждений. Путевки в детсады получили 865 человек. В их числе 231 ребенок из семей, имеющих льготы. Среди них 64 ребенка из многодетных семей и 21 юный томич из семей военнослужащих. Восемь путевок выдано детям-инвалидам и детям, у которых один из родителей инвалид.

Уточняется, что по возрастным категориям направления распределены следующим образом: 296 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 330 - в возрасте от 3 до 4 лет; 107 - в возрасте 4-5 лет; 81 и 51 - дети 5-6 и 6-7 лет соответственно.