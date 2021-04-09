Авиакомпания «Северный ветер» снова начинает полеты по маршруту Санкт-Петербург – Томск

Возобновляются регулярные рейсы из Томска в Санкт-Петербург и обратно

Аэропорт Томска сообщает о том, что с 26 апреля этого года авиакомпания «Северный ветер» возобновляет полеты по маршруту Санкт-Петербург – Томск – Санкт-Петербург. С датами вылета можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта Томск в разделе «Расписание».

Стоит отметить высокий спрос на прямой перелет из Томска в Санкт-Петербург в новогодние праздники. В связи с этим было принято решение о переходе рейса на регулярную основу.

Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести на сайте аэропорта Томск в разделе «Купить билет», на сайте авиакомпании «Северный ветер», а также в авиакассах города.