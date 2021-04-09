Открывшаяся в Томске фотовыставка рассказывает о развитии молочного животноводства в регионе

Томским животноводам есть о чем рассказать населению Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Портал администрации Томской области сообщает, что в холлах первого и второго этажей местного Белого дома открылась экспозиция, подготовленная региональным департаментом по социально-экономическому развитию села совместно с Аграрным центром области. Выставка рассказывает о передовых технологиях, образовательных мероприятиях и достижениях томских животноводов.

Отмечается, что первый раздел фотовыставки представляет построенные с 2015 года фермерами и крупными сельхозпредприятиями объекты, показывает разнообразие способов содержания крупного рогатого скота, а также широкую географию молочного животноводства в Томской области.

Вторая часть экспозиции посвящена образовательным мероприятиям, которые проводит отраслевой департамент для повышения производительности в животноводстве и совершенствования технологий содержания КРС. Только за последние три года совместно с зарубежными и российскими экспертами в регионе состоялось более 30 обучающих мероприятий.

Один из разделов выставки рассказывает о фотоконкурсе «Буренка года», состоявшемся канун нового 2021 года. Фотографии своих коров на конкурс прислали фермеры и работники сельхозпредприятий из 11 районов области. На звание «Буренка года» претендовали представительницы практически всех пород, которые разводятся в области. К фотопортрету прикладывалось описание достоинств и достижений буренки, а также рассказ о ее характере.

В дальнейшем экспозицию планируют показать в Томском сельскохозяйственном институте и Томском аграрном колледже.