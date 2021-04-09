Музыкальный работник детсада выиграла конкурс «Воспитатель года» в Томской области

Педагоги дошкольных учреждений соревновались между собой Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сообщает портал администрации Томской области, Елена Власова, музыкальный работник детского сада «Северный парк» Томского района, заняла первое место в региональном конкурсе «Воспитатель года» и представит регион на всероссийских соревнованиях.

Пресс-служба информирует о том, что в число победителей также вошли воспитатели Елена Бессонова из Бакчарского района (2 место) и Наталья Зотова из Северска (3 место). Звание лауреатов конкурса присуждено Татьяне Козиковой (Шегарский район) и Елене Родькиной (Томск). Победители и призеры конкурса профессионального мастерства будут награждены премией губернатора Томской области.

Всего в конкурсе приняли участие 27 педагогов дошкольных образовательных организаций из Александровского, Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, Кожевниковского, Кривошеинского , Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского, Чаинского, Шегарского районов, а также из Томска, Северска и Стрежевого.